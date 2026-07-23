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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лотар Маттеус: «Германия могла бы многому научиться у Испании. У нас хорошие молодые игроки. Важно, чтобы их не баловали и правильно направляли»

Лотар Маттеус призвал немецкий футбол брать пример со сборной Испании, выигравшей ЧМ-2026 . Германия на прошедшем турнире вылетела из 1/16 финала, проиграв Парагваю (1:1, 3:4 по пен.

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