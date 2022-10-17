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На полигоне ВВО в Забайкалье с мобилизованными военнослужащими состоялись боевые стрельбы

На полигоне ВВО в Забайкалье с мобилизованными военнослужащими состоялись боевые стрельбы

В ходе мероприятия боевой подготовки расчеты буксируемых артиллерийских установок Д-30 отработали нанесение огневых ударов по наблюдаемым и скрытым целям, имитирующим замаскированные командные пункты, узлы связи и бронетехнику условного противника.

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