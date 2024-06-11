В Красноярске могут разрешить шуметь ночью ради строительства метро

В Красноярске планируют изменить закон о тишине ради того, чтобы строить метро круглосуточно. Депутаты заксобрания Красноярского края обсудили законопроект о внесении изменений в так называемый «Закон о тишине».
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