Чистка интеркулера или как вернуть авто былую мощность?

Если ваш железный любимец с турбированным «сердцем» стал заметно терять в мощности и производительности, а явных симптомов каких-либо поломок не наблюдается, скорее всего, для исправления ситуации потребуется элементарная чистка интеркулера.
Если ваш железный любимец с турбированным «сердцем» стал заметно терять в мощности и производительности, а явных симптомов каких-либо поломок не наблюдается, скорее всего, для исправления ситуации потребуется элементарная чистка интеркулера.
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