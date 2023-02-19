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Макрон: “НАТО не смогла объяснить свои цели России, которая сочла их экспансионистскими”

Макрон: “НАТО не смогла объяснить свои цели России, которая сочла их экспансионистскими”

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью, что члены НАТО не смогли четко объяснить свои намерения, поэтому Россия считает их экспансионистами.

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