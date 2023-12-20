Риск покупки подержанного электрокара

Покупка подержанного автомобиля может оказаться выгодной, но в то же время очень рискованной затеей. Покупая такую машину, есть большая вероятность наткнуться на скрытую неисправность, а надеяться можно только совесть продавца.
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