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CAR

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Риск покупки подержанного электрокара

Риск покупки подержанного электрокара

Покупка подержанного автомобиля может оказаться выгодной, но в то же время очень рискованной затеей. Покупая такую машину, есть большая вероятность наткнуться на скрытую неисправность, а надеяться можно только совесть продавца.

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