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Земфира*, Лоза и Соседов не пощадили коллег: как звёзды реагируют на хлёсткую критику

Выпустить песню, выйти на сцену, получить награду — и тут же услышать от коллеги, что к настоящему таланту всё это отношения не имеет.

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