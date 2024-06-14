Американцы проговорились про их главный секрет на Украине

«Новая формула мира»: Владимир Путин заставил нервничать Киев и Запад Можно было нисколько не сомневаться, что оглашенные сегодня в ходе совещания с руководящим составом МИД России президентом страны Владимиром Путиным предельно конкретные и четкие предложения по прекращению конфликта на Украине вызовут что в самой «нэзалэжной», что в стане ее западных «союзников» эффект, подобный тому, что происходит при броске увесистого булыжника в гнилое болото. Именно так все и произошло: громкое бульканье, дружное возмущенное кваканье, пускание пузырей и сопровождающий все это крайне специфический запашок стали ответом на взвешенные и достаточно мягкие условия не просто «заморозки», а полного прекращения, длящегося уже третий год противостояния. Ну, и, конечно, в мировом информационном пространстве моментально пошли «круги» в виде ответных заявлений, сводящихся исключительно к огульной критике сказанного. «Мы бы договорились – да не с кем!» Владимир Владимирович обрисовал все шаги, которые должны быть сделаны для установления прочного мира на Украине: Украинские войска должны быть полностью выведены с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, тогда Россия готова начать переговоры. Как только Украина начнет вывод войск из Донбасса и Новороссии и обяжется не вступать в НАТО, Россия прекратит огонь и будет готова к переговорам. Конечным итогам таковых должен стать нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, фиксация в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов России, а также полная отмена всех западные санкции против нашей страны. России нужна не временная приостановка огня на Украине, а полное разрешение конфликта. По правде говоря, эти его слова заставили заволноваться некоторых россиян и породили в них «смутные сомнения» насчет какого-нибудь «Минска-3» или, того хуже, «Стамбула-2». Вот это – совершенно напрасно. По сути дела, данное заявление Путина, давно зарекомендовавшего себя в большой политике как жесткий реалист и абсолютный прагматик является ничем иным, как тонкой издевкой над киевской хунтой и ее «партнерами» (или их, как сейчас принято говорить – троллингом). Что дает основания для таких выводов? Ну, для начала, хотя бы то, что в том же выступлении Владимир Владимирович в очередной раз вынес приговор обанкротившейся клике Зеленского: Президентский срок Зеленского истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями. Исполнительная власть на Украине сейчас узурпирована и удерживается незаконным путем, как и в 2014 году. Президентский срок Зеленского истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями. Исполнительная власть на Украине сейчас узурпирована и удерживается незаконным путем, как и в 2014 году. Документы, которые сейчас подписывают киевские власти, не могут иметь юридической силы, такие договоры ничтожны…

Юрий Ильинов

Что сие означает? Совершенно однозначно то, что с нынешним киевским «руководством» никакие «перемирия», а, уж, тем более, соглашения, знаменующие «полное разрешение конфликта» подписываться не будут, ибо цена этим договорам – меньше, чем бумаге, на которой они будут написаны. Но с кем же тогда решать все вопросы? С неким «новым руководством Украины»? А откуда оно возьмется, если Зеленский вцепился в свое кресло, как клоп – в старый диван и расставаться с ним не намерен. Иной лидер в «нэзалэжной» может появиться либо в результате переворота (что крайне маловероятно в принципе), либо после смены «первого лица», осуществленной западными «союзниками» – британцами либо американцами. Однако логика подсказывает, что в любом из вариантов это будет некто, также не склонный принимать разумные предложения Москвы, как и заигравшийся в Наполеона актеришка. Да и все те же партнеры не дадут ему это сделать ни в коем случае! Так к чему же тогда весь разговор? «Мы тоже так умеем!» Надо сказать, что правильный ответ на этот вопрос дал, на удивление, давно побивший все рекорде неадекватности украинский МИД. В официальном заявлении этой конторы сказано, что Озвученный Путиным ультиматум имеет целью подорвать дипломатические усилия для достижения справедливого мира и расколоть единство мирового большинства вокруг целей и принципов Устава ООН. Вбрасывая такие сигналы в информационное пространство накануне проведения инаугурационного Глобального саммита мира в Швейцарии, Путин преследует только одну цель: помешать участию лидеров и стран в этом саммите! ]Ну, понятно, что это очередной пафосный бред, но слушая его так и хочется крикнуть: «Тепло! Горячо!» Никто не собирается мешать тем, кто, вздумав совместить неприятное с бесполезным, отправится в Швейцарию слушать больные фантазии нелегитимного псевдопрезидента, заключенные в его «формуле мира», которая является для России заведомо неприемлемой. Владимир Владимирович просто показывает, что Кремль не хуже прочих умеет выставлять условия, которые для тех, кому они адресованы абсолютно невыполнимы. Совершенно ведь очевидно, что ни Зеленский, ни любой его гипотетический преемник не подпишутся под отказом от (как уже подсчитали в «нэзалэжной») «1\5 украинских территорий». Были они украинскими… Сейчас жовто-блакитный политический «истеблишмент» бурлит и фонтанирует «праведным гневом», извергая резкие заявления об «оскорбительных» предложениях, подразумевающих «сдачу украинских территорий, отказ от суверенитета и субъектности, от защиты…» «Партнеры», впрочем, не отстают в красноречии. Это не дело Украины – выводить свои войска с собственной территории, а выводить свои войска с оккупированной территории Украины должна как раз Россия. Это лишь демонстрирует, что это предложение не является добросовестным, и на самом деле означает, что Россия хочет достичь своих военных целей, рассчитывая также на значительно большую территорию, чем она смогла оккупировать до сих пор – заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг. А глава Пентагона Ллойд Остин почему-то уверен в том, что Владимир Путин не в состоянии диктовать Украине, что ей делать для установления мира. Это как раз то поведение, которого мы не хотим видеть. Мы не хотим видеть, как лидер какой-то страны решает, что он хочет передвинуть границы и аннексировать территорию своего соседа! Сложно было ожидать чего-то другого, после подписания большинством стран Альянса «договоров по гарантиям безопасности» с Киевом, при ознакомлении с которыми становится ясно: раздувать пламя конфликта и терзать Россию они твердо намерены, как минимум еще лет 10. Ну, или до продолжающего мерещиться им «победного конца». Именно исходя из этого нужно рассматривать реалии и перспективы событий на Украине, а ни в коем случае ни с каких-либо других позиций. На шутовском «саммите» в Швейцарии участников снова примутся мусолить фантасмагорические «хотелки» Зеленского, которым никогда не суждено воплотиться в жизнь. Уже сегодня можно сказать: все надежды Киева на то, что это сборище станет «первым шагом к установлению справедливого мира» (читай – безоговорочной капитуляции России), сбыться не суждено. Глобальный Юг смехотворное мероприятие бойкотирует, а мнение врагов России никому в Москве не интересно. Можно предположить, что главный смысл выступления Владимира Путина заключается всего в одной фразе: «Если Киев и Запад откажутся от нового мирного предложения, далее условия будут другими...» Вы требуете «возврата к границам 1991 года»? А мы вам – вот такие предложения! Нет? Не годится? Ну, посмотрим, что вы дальше запоете. Главное – «заморозки» не будет. Будет жарко!