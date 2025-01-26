Театр абсурда
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Театр абсурда

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Россия может потерять Беларусь по украинскому сценарию: вся связь у нас через Лукашенко. А что дальше?

Россия может потерять Беларусь по украинскому сценарию: вся связь у нас через Лукашенко. А что дальше?

БлокнотРУ Уже в это воскресенье, 26 января в Беларуси проходят выборы Президента страны.

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Комментарии
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y
yumashev
Мы объявили о создании союзного государства и считаем, что законы в нём должны быть одинаковыми, поэтому навязываем свои. А они не совершенны и частенько допускают совершение завуалированных преступлений. Но ведь это не нравится нашим союзникам, а давление тем более. И многие чиновники наши не нравятся, и отношение к населению, и порядок в России не нравятся. Так что требовать? Сначала наведите порядок в Росси, а потом требуйте. Что касательно вторжения, так у нас полностью развязаны руки и заявления все сделаны. Ахнем больно по Варшаве и ни одна страна не вмешается. Трампу только выгодно, когда войны в стороне без его поддержки, а США процветают.
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