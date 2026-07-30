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Лишили ли Мондезира родительских прав из-за долгов по алиментам?

Лишили ли Мондезира родительских прав из-за долгов по алиментам?

Мондезир уже давно не видится с сыновьями, о которых полностью заботится Юлия Ефременкова. Бывшая участница «ДОМа-2» устала от того, что отец детей никак не участвует в их жизни, и поэтому решила лишить его родительских прав.

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