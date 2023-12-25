Назван топ-10 наиболее высокорейтинговых игр 2023 года, выпущенных в Steam По мере...

Назван топ-10 наиболее высокорейтинговых игр 2023 года, выпущенных в SteamПо мере приближения конца года SteamDB составил рейтинг 10 игр, изданных в сервисе Steam в течение 2023 года и получивших наибольший процент пользовательских оценок.
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