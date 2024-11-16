Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала сенаторам США от Демократической партии заняться расследованием убийства своего однопартийца и бывшего президента Джона Кеннеди, а также членов его семьи.
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