Глава МИД Канады дала резкую оценку администрации Трампа

Непредсказуемой является администрация США во главе с Дональдом Трампом, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли 30 января в ходе онлайн-брифинга об итогах ее встречи с госсекретарем США Марко Рубио «Это реальность работы с администрацией Трампа.