Глава МИД Канады дала резкую оценку администрации Трампа

Непредсказуемой является администрация США во главе с Дональдом Трампом, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли 30 января в ходе онлайн-брифинга об итогах ее встречи с госсекретарем США Марко Рубио «Это реальность работы с администрацией Трампа.
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