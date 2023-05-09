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Галактионов о травме Пиняева: «Он должен выйти в общую группу. Форсирования точно не будет, нам важно исключить все риски»

18-летний форвард «Локомотива» получил травму в матче 24-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1). После этого он пропустил 2 матча.

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