Снежные заторы множатся на дорогах Петербурга: где пробки и аварии «Яндекс» показывает утром 11 апреля сложную дорожную обстановку, оценивая загруженность на 6 баллов.
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Снежные заторы множатся на дорогах Петербурга: где пробки и аварии «Яндекс» показывает утром 11 апреля сложную дорожную обстановку, оценивая загруженность на 6 баллов.