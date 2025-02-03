Ущерб хозяйства в Карелии, где сбежала форель, оценивается в 30 миллионов рублей

Уже четверо суток сотни рыбаков из Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга продолжают рыбачить на Ладожском озере вблизи деревни Рауталахти под Сортавалой, где в свободное плавание отправились 44 тонны форели.
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