В Москве скончался 69-летний внук Хрущева Алексей Аджубей

M T

Не имей 100 рублей, а женись, как Аджубей! Так острили в народе в 60-е гг. Понятно, кому он "известный ученый" и повод для трогательной ностальгии. Но суть всех этих аджубеев иная: партноменклатура , проводившая авантюрную политику бесконечной гонки вооружений, подготовки мировой войны и постоянной экспансии. Чем меньше их останется - тем лучше.