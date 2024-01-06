В Москве в возрасте 69 лет скончался внук Н.С. Хрущева Алексей Аджубей. Об этом стало известно Life .
В Москве скончался 69-летний внук Хрущева Алексей Аджубей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
учи Русский язык, чмо егешное!
Ответить
13 час.
Ингерман Ланская
дааа? это он донбасс и новороссию хахлам отдал? это он продолжал дела австро-венгров - украинизировал Русское население?
Ответить
13 час.
M T
Не имей 100 рублей, а женись, как Аджубей! Так острили в народе в 60-е гг. Понятно, кому он "известный ученый" и повод для трогательной ностальгии. Но суть всех этих аджубеев иная: партноменклатура , проводившая авантюрную политику бесконечной гонки вооружений, подготовки мировой войны и постоянной экспансии. Чем меньше их останется - тем лучше.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии