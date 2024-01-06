Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

  • M T
    Не имей 100 рублей, а женись, как Аджубей! Так острили в народе в 60-е гг. Понятно, кому он "известный ученый" и пово...В Москве скончалс...
  • Стас Гулинов
    Тут, ты ошибок в русском почти не делаешь. Мы, русские, свою землю освобождаем.Пленный украинец ...
  • Ингерман Ланская
    дааа? это он донбасс и новороссию хахлам отдал? это он продолжал дела австро-венгров - украинизировал Русское население?В Москве скончалс...

В Москве скончался 69-летний внук Хрущева Алексей Аджубей

В Москве скончался 69-летний внук Хрущева Алексей Аджубей

В Москве в возрасте 69 лет скончался внук Н.С. Хрущева Алексей Аджубей. Об этом стало известно Life .

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Комментарии
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Ингерман Ланская
учи Русский язык, чмо егешное!
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13 час.
Ингерман Ланская
дааа? это он донбасс и новороссию хахлам отдал? это он продолжал дела австро-венгров - украинизировал Русское население?
Ответить
13 час.
M T
Не имей 100 рублей, а женись, как Аджубей! Так острили в народе в 60-е гг. Понятно, кому он &quot;известный ученый&quot; и повод для трогательной ностальгии. Но суть всех этих аджубеев иная: партноменклатура , проводившая авантюрную политику бесконечной гонки вооружений, подготовки мировой войны и постоянной экспансии. Чем меньше их останется - тем лучше.
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1 час.

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