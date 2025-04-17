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СССР-Россия

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Враги России в окружении Трампа названы по именам

Враги России в окружении Трампа названы по именам

  Администрация президента США Дональда Трампа расколота на тех, кто хочет продолжать диалог с Россией в нынешнем виде, и тех, кто призывает включить режим «злого полицейского» и резко ужесточить санкции против российского нефтяного экспорта.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
У Путина тоже самое...
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13 час.
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