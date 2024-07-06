В Ленобласти Mercedes с ребенком врезался в «Богдан»

Пострадали пять человек. В Тихвинском районе Ленобласти женщина устроила ДТП с пятью пострадавшими. Авария была зафиксирована в минувшую пятницу, 5 июля, на пересечении дорог Лодейное поле — Тихвин — Будогощь и Овино — Липная горка, сообщили в пресс-слубе ГУ МВД РФ по Петербургу.
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