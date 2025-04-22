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Парламентская газета

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СМИ: Украина готова отказаться от 20% территории

Украина готова отказаться от 20 процентов территории в рамках признания де-факто. Об этом 22 апреля сообщает The New York Post со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома, имя которого не раскрывается.

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