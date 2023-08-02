Ночью проснулся от двух сильных взрывов — это сработала ПВО над Одинцово, которая сбила украинские беспилотники.
Почему не уничтожаем главарей Киевского режима
Комментарии
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Руслан Богомолов
Именно так. Иначе понять это невозможно.
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1 час.
Sch ai
посылать можем хоть день и ночь - толку не будет от этого. Газ как шёл через Украйну в Явропу - так и идёт и никто его не трогает ни та ни другая сторона.
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58 мин.
Evgenija Palette
Думаю, что после "украинцев" стоит соединительный союз "И"... И... русских... Тогда все становится ясно...
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14 мин.
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