Любопытно, однако

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Почему не уничтожаем главарей Киевского режима

Почему не уничтожаем главарей Киевского режима

Ночью проснулся от двух сильных взрывов — это сработала ПВО над Одинцово,  которая сбила украинские беспилотники.

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Комментарии
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Руслан Богомолов
Именно так. Иначе понять это невозможно.
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1 час.
Sch ai
посылать можем хоть день и ночь - толку не будет от этого. Газ как шёл через Украйну в Явропу - так и идёт и никто его не трогает ни та ни другая сторона.
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58 мин.
Evgenija Palette
Думаю, что после &quot;украинцев&quot; стоит  соединительный союз &quot;И&quot;... И... русских... Тогда все становится ясно...
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14 мин.

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