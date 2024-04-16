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Киев недоволен пророссийской позицией Индии в конфликте на Украине

Киев недоволен пророссийской позицией Индии в конфликте на Украине

Индия полностью уклоняется от каких-либо контактов с Киевом из-за пророссийской позиции. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

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