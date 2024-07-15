Выяснились подробности о «заряженной» Toyota GR Corolla с автоматом

На профильном форуме владельцев пятидверок появился инсайд: в 2025 модельном году в Северной Америке предложат двухпедальную версию! Такая Toyota GR Corolla унаследует у «младшей» GR Yaris усиленный 8-ступенчатый автомат Aisin.
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