Россия изучит все обстоятельства продажи Аляски

Пресс-служба Госдепа США прокомментировала публикацию Daily Express от 22 января 2024 года "Россия предъявляет претензии на Аляску и огромные территории Азии в соответствии с новым указом Владимира Путина".
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