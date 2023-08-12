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Татар может быть интересен «Питтсбургу» из-за пропуска Генцелом старта сезона

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман предположил, что у клуба есть интерес к 32-летнему словацкому нападающему.

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