Квартира дольше чем жизнь Помните фразу из прекрасного фильма «Джентльмены удачи»: «Всю жизнь на лекарства работать будешь!»? С годами понимаешь, что хотя фильм и был комедийным, но фраза оказалась пророческой: живём, чтобы работать на лекарства, которые пьём, чтобы жить, работая на лекарства.