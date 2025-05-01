Льюис Хэмилтон: Ферстаппен очень ждёт ребёнка – поздравляю его!

Getty Images / Red Bull Content PoolСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон поздравил Макса Ферстаппена, пропустившего медиа-день в Майами в связи с тем, что ожидает рождения своего первого ребёнка вместе с Келли Пике.
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