Льюис Хэмилтон: Ферстаппен очень ждёт ребёнка – поздравляю его!

Getty Images / Red Bull Content PoolСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон поздравил Макса Ферстаппена, пропустившего медиа-день в Майами в связи с тем, что ожидает рождения своего первого ребёнка вместе с Келли Пике.