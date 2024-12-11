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Шадаев сообщил, что средняя зарплата в IT-отрасли составляет 185 тысяч рублей

Шадаев сообщил, что средняя зарплата в IT-отрасли составляет 185 тысяч рублей

Специалисты в IT-отрасли в России в среднем зарабатывают 185 тысяч рублей. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина, передает "Интерфакс".

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