Шадаев сообщил, что средняя зарплата в IT-отрасли составляет 185 тысяч рублей

Специалисты в IT-отрасли в России в среднем зарабатывают 185 тысяч рублей. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина, передает "Интерфакс".