Ночью была ракетная атака на Крым

Представители властей комбинированную дроново-ракетную атаку не комментируют. В социальных сетях, ссылаясь на главу движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова (Рогов входит в администрацию Запорожской области), пишут о сильных звуках взрывов в небе над городами Симферополь, Джанкой, Евпатория, поселка Гвардейское и Красноперекопского района: «Сначала налетами БПЛА, через меленький промежуток ракетами ATACMS», прозвучавших около часу ночи.