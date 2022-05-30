Глава МИД России - французским журналистам: Остаётся только сожалеть по поводу той поддержки, которую Франция оказывает неонацизму на Украине

Глава российского МИД Сергей Лавров дал интервью французским журналистам. Нужно отметить, что в последние несколько недель интерес западных репортёров к интервьюированию российских должностных лиц высокого ранга стал заметно расти.
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