Статуса резидента ОЭЗ «Санкт-Петербург» могут лишиться шесть компаний

Шесть компаний намерены лишить статуса резидента Особой экономической зоны «Санкт-Петербург». Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле указывает на расторжение соглашений о технико-внедренческой деятельности из-за нарушений со стороны компаний.
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