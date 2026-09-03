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Депутат Миронов: пенсионерки и вахтеры не могут справиться с охраной школ

Депутат Миронов: пенсионерки и вахтеры не могут справиться с охраной школ

Из государственного бюджета следует выделить деньги на охраны школ и нанять больше психологов для работы с детьми, чтобы не допустить новых нападений на учебные заведения.

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