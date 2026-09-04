Российский производитель чипов заложил сотни установок, в том числе и системы ASML — деньги могут пойти на новый завод по производству 28-нанометровых микросхем

«НМ-Тех» привлекает новое финансирование под оборудование ASML, Applied Materials и TEL Зеленоградский производитель микроэлектроники «НМ-Тех» повторно оформил залог на сотни единиц оборудования для производства микросхем, включая литографические установки ASML, системы ионной имплантации и оборудование Applied Materials и Tokyo Electron.