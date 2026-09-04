iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Российский производитель чипов заложил сотни установок, в том числе и системы ASML — деньги могут пойти на новый завод по производству 28-нанометровых микросхем

Российский производитель чипов заложил сотни установок, в том числе и системы ASML — деньги могут пойти на новый завод по производству 28-нанометровых микросхем

«НМ-Тех» привлекает новое финансирование под оборудование ASML, Applied Materials и TEL Зеленоградский производитель микроэлектроники «НМ-Тех» повторно оформил залог на сотни единиц оборудования для производства микросхем, включая литографические установки ASML, системы ионной имплантации и оборудование Applied Materials и Tokyo Electron.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым