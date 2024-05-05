Концепт летающего туристического дирижабля AirYacht приближается к реальности

Концепт летающего туристического дирижабля / © AirYacht Вместо конструкции, состоящей из двух частей, включающей суперъяхту, которая ранее отделялась от дирижабля, последняя версия получит несъемный салон, чтобы увеличить грузоподъемность и вместить больше пассажиров.
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