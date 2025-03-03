Такой камеры нет ни у кого: Xiaomi представила суперкамеру для Xiaomi 15

Сегодня Xiaomi официально представила смартфоны Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra на европейском рынке, а вместе с ними представитель компании показал очень интересный аксессуар с говорящим названием — Xiaomi Magnetic Camera Module.
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