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Прокуратура взяла под контроль расследование ДТП на Мичуринском проспекте

Прокуратура взяла под контроль расследование ДТП на Мичуринском проспекте

В ДТП на Мичуринском проспекте погибла женщина, водитель Mitsubishi. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

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