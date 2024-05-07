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Калужские новости

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Калужанам рассказали, как обезопасить себя от змей

Калужанам рассказали, как обезопасить себя от змей

В Центре общественного здоровья и медпрофилактики Калужской области рассказали, как обезопасить себя от змеи и что делать, если вас укусилиВ Центре общественного здоровья и медпрофилактики Калужской области рассказали, как обезопасить себя от змеи и что делать, если вас укусили.

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