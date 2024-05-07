Калужанам рассказали, как обезопасить себя от змей

В Центре общественного здоровья и медпрофилактики Калужской области рассказали, как обезопасить себя от змеи и что делать, если вас укусилиВ Центре общественного здоровья и медпрофилактики Калужской области рассказали, как обезопасить себя от змеи и что делать, если вас укусили.