За атаку на Крымский мост в розыск объявлены граждане Грузии и Украины

В рамках расследования дела о подрыве Крымского моста, произошедшего в октябре 2022 года, в международный розыск были объявлены гражданин Грузии Александр Инасаридзе и гражданин Украины Сергей Андрейченко.
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