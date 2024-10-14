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За атаку на Крымский мост в розыск объявлены граждане Грузии и Украины

За атаку на Крымский мост в розыск объявлены граждане Грузии и Украины

В рамках расследования дела о подрыве Крымского моста, произошедшего в октябре 2022 года, в международный розыск были объявлены гражданин Грузии Александр Инасаридзе и гражданин Украины Сергей Андрейченко.

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