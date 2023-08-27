Состоится ли крестный ход в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы в Дивеево 28 августа 2023 года Елена ГалицкаяСвященнослужители рассказали, будет ли крестный ход в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы в Дивеево 28 августа 2023 года.