Европа — русская зависимость. Какие наши товары были жизненно важными?

Сейчас, когда с особенной остротой стоит вопрос: «Насколько важны для Европы регулярные поставки российского газа», небесполезным будет вспомнить о временах, когда в роли жизненно необходимых газа, нефти или удобрений выступали совсем иные товары.
Сейчас, когда с особенной остротой стоит вопрос: «Насколько важны для Европы регулярные поставки российского газа», небесполезным будет вспомнить о временах, когда в роли жизненно необходимых газа, нефти или удобрений выступали совсем иные товары.
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