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Эрнст, Бондарчук и Козловский: “черный” список дополнили новыми фамилиями

Эрнст, Бондарчук и Козловский: “черный” список дополнили новыми фамилиями

Если кто-то открыто из звезд заявляет о своей позиции, то некоторые предпочитают молчать. С целью «исправления кадровой политики государства в сфере культуры» Госдума составила список, который состоит из 142 знаменитостей, не поддержавших СВО РФ на Украине.

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