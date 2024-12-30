дные прибыли при переделе газового рынка Европы Дмитрий Родионов Скандинавы оказались в тени англосаксов, но именно они получили миллиар Фото: IMAGO/Martin Wagner/ ТАСС Материал комментируют: Александр Дмитриевский Алексей Гривач Всеволод Шимов Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль обвинила четыре страны в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
На Норвегию после взрывов «Северных потоков» хлынул «золотой дождь»
Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Жалко, что мы так дёшево продавали газ в Европу. Надо было дороже, чем норвежцы. Тогда наш газ ценился бы.
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16 час.
Eduard
А наши придурки всё раздают,не своё же личное.Им что"Кемска волость",что Прибалтика всё едино,главное водку выпить!
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15 час.
Eduard
Ну,что подарили,много от Норвении получили взамен идиоты? Цари России приобретали,а долбоебы рабоче-крестьяне всё просрали)
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15 час.
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