Бойцы 400-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка 51-й армии группировки российских войск "Центр" на Красноармейском направлении одним снарядом "Краснополь" поразили пункт дислокации операторов украинских дронов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии