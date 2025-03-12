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Российские бойцы одним снарядом "Краснополь" поразили пункт дислокации дронов ВСУ

Российские бойцы одним снарядом "Краснополь" поразили пункт дислокации дронов ВСУ

Бойцы 400-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка 51-й армии группировки российских войск "Центр" на Красноармейском направлении одним снарядом "Краснополь" поразили пункт дислокации операторов украинских дронов.

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