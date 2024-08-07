Личный кабинет заработал на сайте форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»

На сайте форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» заработал личный кабинет. Теперь пользователи могут составить индивидуальную программу посещения, посмотреть список мероприятий, на которые они ранее регистрировались, а также настроить личные рекомендации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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