На Алтае суд забрал у бывшего чиновника дом и землю стоимостью 13 млн рублей

Стоимость купленного имущества превысила доход за предшествующие три года В Алтайском крае у бывшего чиновника изъяли в доход государства имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, сообщает региональная прокуратура.
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