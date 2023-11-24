Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Скорее часть бывшего ЕС, по старой памяти войдёт в Европейскую часть России... )))Премьер Болгарии ...
  • Sergiy Che
    Тож не помешает - путь по мосту, путь по перешейку, путь если вдруг чё на паромах и ещё тоннель будет - на любой случ...Пресса США: Росси...
  • Сергей Дмитриев
    Как ни крути, а помпезный вывод ВС США из Афганистана главный Актив его каденции. Общий контингент ВС США за пределам...«Унижения США воо...

«Унижения США воодушевляют Россию»: американский дипломат раскритиковал вывод войск из Афганистана

«Унижения США воодушевляют Россию»: американский дипломат раскритиковал вывод войск из Афганистана

Бегство американских войск из Афганистана показало слабость Соединенных Штатов, что развязало руки их противникам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Дмитриев
Как ни крути, а помпезный вывод ВС США из Афганистана главный Актив его каденции. Общий контингент ВС США за пределами границ на материке - в студию ! Для представления о доп. расходах на их содержание.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх