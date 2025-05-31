Сказка не для детей: «Золотой купол» против «Ярса» и «Булавы»

Реально с изрядной долей скептицизма восприняли американцы известие о том, что завершена разработка амбициозной системы противоракетной обороны «Золотой купол» — многоцелевого щита, предназначенного для противодействия угрозам следующего поколения с суши, моря, воздуха и даже из космоса.