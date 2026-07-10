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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Украина готовит заказные убийства москвичей дронами – первая попытка сорвалась

Украина готовит заказные убийства москвичей дронами – первая попытка сорвалась

Иллюстрация: Блокнот Украинские спецслужбы по-прежнему довольно вольготно чувствуют себя в Москве, забрасывают к нам свою агентуру (которую регулярно ловят наши силовики, но эти агенты «одноразовые», их не жалко).

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Комментарии
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Daddy Bo
Видно, что силовики у нас работают. Честь им и слава. Но при таком усилении нажима их возможности явно недостаточны: прорываются как отдельные теракты, так и идиотские поджоги решивших подзаработать на этом идиотов. Очевидно, надо усиливать возможности специальных служб. Самотёком это не уйдёт.
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4 н.
ВС
Валерьян Смогловский
Матвиенко сказала. Мы. Не такие. В. Смысле. Око. За. Око. Хорошо. Болтать. Когда. Сидиш. За. Метровыми. Стенами. Кремля. Надо. Ввести. Строгую. Проверку. Приезжим. Особенно. Хохлам. И. Азиатами. Это. Продажные. Твари
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4 н.
Gennady Sokolovsky
&quot;готовит заказные убийства москвичей дронами – первая попытка сорвалась&quot; Только расстрел хоть немного &quot;остудит&quot; эти тупорылые &quot;головы&quot; &quot;деточек-конфеточек&quot;, которые за бабло Родину продают.
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4 н.