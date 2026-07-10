Украина готовит заказные убийства москвичей дронами – первая попытка сорвалась

Daddy Bo Видно, что силовики у нас работают. Честь им и слава. Но при таком усилении нажима их возможности явно недостаточны: прорываются как отдельные теракты, так и идиотские поджоги решивших подзаработать на этом идиотов. Очевидно, надо усиливать возможности специальных служб. Самотёком это не уйдёт.

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