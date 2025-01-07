Что ждет ипотеку и какой будет инфляция: эксперт рассказал об ожиданиях в экономике РФ в 2025 году

Что ждет ипотеку и какой будет инфляция: эксперт рассказал об ожиданиях в экономике РФ в 2025 годуРоссийская экономика в текущем году вырастет на 1,5% - это говорит о том, что удастся добиться ее «мягкой посадки», рассказал РИА Новости главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.