Что ждет ипотеку и какой будет инфляция: эксперт рассказал об ожиданиях в экономике РФ в 2025 году

Что ждет ипотеку и какой будет инфляция: эксперт рассказал об ожиданиях в экономике РФ в 2025 годуРоссийская экономика в текущем году вырастет на 1,5% - это говорит о том, что удастся добиться ее «мягкой посадки», рассказал РИА Новости главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
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