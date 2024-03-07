Известный общественник назвал Екатеринбург "Быдлобургом" и объявил о переезде

Основатель общества "Екб, гуляем" Дмитрий Москвин заявил, что потерял интерес к родному городу.Основатель сообщества "Екбгуляем" Дмитрий Москвин заявил, что вскоре покинет прежде любимый город и, возможно, навсегда.
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